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Wohnimmobilien in Prienu seniunija, Litauen

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Prenen
21
21 immobilienobjekt total found
Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/4
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 162 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 4 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/4
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/4
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
BUTTER 9 - Ein NEUE PROJEKT ÜBER DIE PRIVATE, die OPPORTUNITÄTEN der NATURALEN WACHT UND PRO…
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 2 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/5
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 2 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4/4
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 3/4
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 4/4
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Wohnung 4 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/4
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
Hier finden Sie alle neuesten CAPITAL Immobilienanzeigen auf unserer Website www.capital.lt.…
$206,569
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Haus in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Sie suchen nach Hause in einem tollen Ort? Wir haben einen Vorschlag für Sie! Im Zentrum der…
$62,882
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Haus in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IM CHANNEL CHILE G. Haus zu vermieten in Prienai, Šiltvėnių Straße. D…
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Haus in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Fläche 34 m²
Etagenzahl 1
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Prenen, Litauen
Fläche 138 m²
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Wohnung 2 zimmer in Prenen, Litauen
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Fläche 51 m²
Stockwerk 5/5
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