Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Priekules seniunija
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Priekules seniunija, Litauen

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 130 m² in Rokai, Litauen
Gewerbefläche 130 m²
Rokai, Litauen
Fläche 130 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENFASSUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT IN ROCKEN ---------------- Neben Klaipeda, Rokai Dorf, an…
$144,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen