Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Pilviskiu seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Pilviskiu seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Padurpinycys, Litauen
Haus
Padurpinycys, Litauen
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit landwirtschaftlichen Gebäuden verkauft, ein geräumiges Grundstück von 20 G…
$60,832
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pilviskiu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen