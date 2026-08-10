Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Pelednagiu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Pelednagiu seniunija, Litauen

;
3 immobilienobjekte total found
Haus in Labunava, Litauen
Haus
Labunava, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Haus verkauft in Labunava Kėdainiai Bezirk in einem ruhigen Ort, in der Nähe des Labunava Te…
$88,337
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Beinaiciai, Litauen
Haus
Beinaiciai, Litauen
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Senden in SPACE 2 LIVESTOCK HOUSEHOLD BEINEA K., BODANT R. Ein sehr geräumiges, zweistöckig…
$137,574
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Labunava, Litauen
Haus
Labunava, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches, sauberes und gut ausgestattetes Haus zum Verkauf in einem ruhigen und schön…
$160,469
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pelednagiu seniunija, Litauen

mit Garage
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen