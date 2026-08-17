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Gewerbeimmobilien in Pasvalio rajono savivaldybe, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 389 m² in Pazasai, Litauen
Gewerbefläche 1 389 m²
Pazasai, Litauen
Fläche 1 389 m²
Stockwerk 1
Der Komplex von zwei Gebäuden wird verkauft - Bauernhof und Verlegung - Scheune Pasvalio r.,…
$18,235
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