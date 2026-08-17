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Wohnimmobilien in Pasvalio rajono savivaldybe, Litauen

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Poswol
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Poswol, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Poswol, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
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Haus in Poswol, Litauen
Haus
Poswol, Litauen
Fläche 39 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist in einer ruhigen und schönen Stadt Pushaloto, Pasvalys Bezirk verkauft. Das Gr…
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Haus in Poswol, Litauen
Haus
Poswol, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Verkauft YACK HARKING RESTAURATED HOUSEHOLD IN THE BIRG. DIESER LEBENDIGE ORT - DIE UMWELTNA…
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Haus in Pompianen, Litauen
Haus
Pompianen, Litauen
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Sending Living HOUSEHOLD RAJ, PUBER MSTL, MAJOR G. NAMAS NETOLI MIESTEL CENTRE, ASPHALTOUS-P…
$22,224
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Eigenschaftstypen in Pasvalio rajono savivaldybe

häuser

Immobilienangaben in Pasvalio rajono savivaldybe, Litauen

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Luxuriös
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