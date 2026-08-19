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Häuser in Panevezio rajono savivaldybe, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Kaubariskis, Litauen
Haus
Kaubariskis, Litauen
Fläche 29 m²
Etagenzahl 1
SALE VON SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 JAHRE (CARRYING O…
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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 397 m²
Etagenzahl 2
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MIT PRIVATE LAND 16.95 A, SEAT RAJ. - KOSTENLOSE DIVERSIFIKATION VON BA…
$230,322
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Vainoriai, Litauen
Haus
Vainoriai, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 642 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Daukniskiai, Litauen
Haus
Daukniskiai, Litauen
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
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$102,070
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Haus in Naujamiestis, Litauen
Haus
Naujamiestis, Litauen
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Pamarliskiai, Litauen
Haus
Pamarliskiai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Debikonys, Litauen
Haus
Debikonys, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
SALE SICHERHEIT ZU DEBINAR K. Im MAJOR AREA. Debickonys - ein kleines Dorf in der Nähe von …
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Immobilienangaben in Panevezio rajono savivaldybe, Litauen

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