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Gewerbeimmobilien in Panevezio rajono savivaldybe, Litauen

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Gewerbefläche 1 990 m² in Ferma, Litauen
Gewerbefläche 1 990 m²
Ferma, Litauen
Fläche 1 990 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENFASSUNGEN K., RAGUVOS SEN. COMMERCIAL BUILDINGS GEMEINSAMEN IN DER BAU: GEMEINSAME …
$381,264
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