  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Palangos miesto savivaldybe
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Palangos miesto savivaldybe, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 41 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 41 m²
Polangen, Litauen
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
$812
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
