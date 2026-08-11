Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Pakuonio seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Pakuonio seniunija, Litauen

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Pakuonis, Litauen
Haus
Pakuonis, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF 4 GAPSULES 101.24 KV.M. NAM MIT SKYPU 29 A. KRANTO G., PACK MSTL; __________________…
$92,212
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pakuonio seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen