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Häuser in Pakruojo seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Pakruojis, Litauen
Haus
Pakruojis, Litauen
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
SELECTED CENTRE - POLITISCHE HAUSHALT MIT BEST WESTERN AND SPA AREAS ---------------------- …
$323,446
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Immobilienangaben in Pakruojo seniunija, Litauen

mit Garage
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Luxuriös
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