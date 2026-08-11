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Wohnimmobilien in Pakruojo seniunija, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Haus in Pakruojis, Litauen
Haus
Pakruojis, Litauen
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 5 zimmer in Pakruojis, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Pakruojis, Litauen
Zimmer 5
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/3
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$67,674
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Wohnung 1 zimmer in Pakruojis, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Pakruojis, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 1/1
Helle 1 Zimmer Wohnung zur Miete in einer komfortablen Lage in Pakruojis Stadt. Die Wohnung …
$18,549
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Immobilienangaben in Pakruojo seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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