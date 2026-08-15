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Häuser in Pakruojo rajono savivaldybe, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Pakruojis, Litauen
Haus
Pakruojis, Litauen
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Zeimelis, Litauen
Haus
Zeimelis, Litauen
Fläche 195 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Rosalin, Litauen
Haus
Rosalin, Litauen
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Titoniai, Litauen
Haus
Titoniai, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Laborai, Litauen
Haus
Laborai, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
Verkauft, dass Sie HAUSHALTSSPIEL, LABORE KM, TRAY RAJ. HAUSHALT ist IGNIFIKANT SIGNIFIZIERT…
$63,944
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Immobilienangaben in Pakruojo rajono savivaldybe, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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