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Häuser in Pagiriai Eldership, Litauen

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Haus in Melekonys, Litauen
Haus
Melekonys, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Energieeffizientes Haus mit Geotherm, Sauna und 2 Garagen Auf der Suche nach einem Haus, da…
$335,039
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Ein eingeschossiges Haus mit einer separaten Garage von 34 qm. m. Es ist ein modernes und ho…
$329,131
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Haus in Vilnius, Litauen
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Haus in Vaidotai, Litauen
Haus
Vaidotai, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Es wurde ein + CLASS ONE HAUTE in ROAD, VILNIUS AREA! Gemütliche und moderne, gut geplante …
$306,576
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