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Gewerbeimmobilien in Pabrade eldership, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 767 m² in Naujadvaris, Litauen
Gewerbefläche 767 m²
Naujadvaris, Litauen
Fläche 767 m²
Stockwerk 1
Das Naujadvaris Manor-Häuser, im Bezirk Švenčionys gelegen, hat noch die restlichen Elemente…
$346,632
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