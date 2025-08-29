Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Pabaisko seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Pabaisko seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Antakalnis, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Antakalnis, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/2
Verkauft ordentlich 2 Zimmer Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgeräten in Antakalniai, Ukmergė…
$19,802
