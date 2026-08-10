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Gewerbeimmobilien in Naujosios Akmenes miesto seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 493 m² in Naujoji Akmene, Litauen
Gewerbefläche 493 m²
Naujoji Akmene, Litauen
Fläche 493 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 493.15 KV.M. PRODUKTION, INDUSTRIEZ ZU DEN PURPOSE 0,1028 HA LANDWIRTSCHAFTLICHE DIS…
$135,179
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