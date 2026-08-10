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Wohnimmobilien in Naujosios Akmenes miesto seniunija, Litauen

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Wohnung 4 zimmer in Naujoji Akmene, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Naujoji Akmene, Litauen
Zimmer 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/5
PARKYDAS 4 K. BUT IN NEUE TÄTIGKEIT, REPUBLIK G. PRINCIPLES: PHARMACOLOGISCHE ERFAHREN Wohn…
$62,390
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