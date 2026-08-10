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Wohnimmobilien in Naujamiescio seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Naujamiestis, Litauen
Haus
Naujamiestis, Litauen
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
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$171,998
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