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Wohnimmobilien in Moletu rajono savivaldybe, Litauen

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Mulau
4
17 immobilienobjekte total found
Haus in Mulau, Litauen
Haus
Mulau, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Eine komplett umgebaute Wohnstätte von 101 qm mit einer Blütezeit an der Küste von 1,14 ha. …
$277,982
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Wohnung 1 zimmer in Papiskiai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Papiskiai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 6/1
Luxus-Studio in Seven Palm Jumeirah – Exklusives Leben im Herzen von Dubai Willkommen in Ihr…
$470,655
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Haus in Spieciunai, Litauen
Haus
Spieciunai, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
Verkauft IHRE HAUS mit einem LOW von 4,48 ha LANDWIRTSCHAFT in den NEUEN! __________________…
$68,868
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Antaksciai, Litauen
Haus
Antaksciai, Litauen
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
R. ALANTOS SEN. SECOND K. VERKAUF ERDVI, AUTATIVE, UND MAXIMUM POTENTIAL RURAL TOURISM BUILD…
$253,887
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Haus in Mulau, Litauen
Haus
Mulau, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges Wohnhaus von 310,83 qm mit 46,68 Grundstücken und landwirtschaftlichen Gebäud…
$114,304
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Wohnung 2 zimmer in Giriniai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Giriniai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/2
VERKAUF 2 SCHAUEN 37 m2 WAS SOURCE MOLETTS, FAMILY K., MIXIC G! - Ja. Die Wohnung besitzt 4…
$77,622
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Wohnung 1 zimmer in Papiskiai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Papiskiai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 22/1
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Diese Apartments sind Dubais erste FashionTV Bra…
$428,590
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Haus in Ancenai, Litauen
Haus
Ancenai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER QUALITÄT INSTALLATED HAUSHALTEN ÜBER DIE KARRIAGE DES EFER, BUTYTATIC K., MOLETA…
$637,348
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Haus in Mulau, Litauen
Haus
Mulau, Litauen
Fläche 3 996 m²
Etagenzahl 3
Am Seeufer Ambraziškės pallivarkas mit Wasseraufbereitungsanlagen neben ihm. Palivarkas beze…
$346,632
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Haus in Vilkiskes, Litauen
Haus
Vilkiskes, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
MODERNI-ESTETIKEN UND KOMFORT ÜBER DEN BASIS VON MIXTUREN! Das erste Haus wurde bereits um …
$333,251
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Haus in Giriniai, Litauen
Haus
Giriniai, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Ein neuer Baugrund mit einem großen Grundstück von 0,53 ha Land umgeben von Natur, Molėtai r…
$149,101
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Wohnung 2 zimmer in Papiskiai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Papiskiai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 3/1
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Dieses Projekt umfasst sechs Wohntürme am Wasser,…
$1,13M
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Haus in Vidugiris, Litauen
Haus
Vidugiris, Litauen
Fläche 47 m²
Etagenzahl 1
Verkauft JELLOW mit 2,31 ha LOW in MEDIUM RAIL des ESTER! __________________________________…
$40,800
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Haus in Vilkiskes, Litauen
Haus
Vilkiskes, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
MODERNUS ESTETICS und COMFORT ÜBER FOREST MOLLUSCS - LAUMOUS PRESSURE! Wir bieten ein 105 q…
$256,794
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Wohnung 1 zimmer in Papiskiai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Papiskiai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Madinat Jumeirah Living ist eine exklusive Samml…
$691,275
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Haus in Dubingen, Litauen
Haus
Dubingen, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
SENT PARTE NAM mit einem MAXIMUM SPACE von 45 ARM NATURAL und ROLLING auf dem BASE, GAS, COU…
$104,221
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Haus in Mulau, Litauen
Haus
Mulau, Litauen
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
HILFE ZWEITER FUTTERSTÜTZUNG, QUALITÄT HILFE UND INSTALLATION NICHT mit dem ERDANT SLAUGHTER…
$322,130
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Eigenschaftstypen in Moletu rajono savivaldybe

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Immobilienangaben in Moletu rajono savivaldybe, Litauen

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