  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Mickūnai Eldership
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Mickunai Eldership, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Galgiai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Galgiai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
$904
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
