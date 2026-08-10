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Häuser in Mickunai Eldership, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Gailiunai, Litauen
Haus
Gailiunai, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
SALE SUBLOCATED 125 KNOWLEDGE. _____________________________________________________________…
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Ein modernes 141,26 m2 Einzelhaus wird verkauft, in einem neu entwickelten luxuriösen Block …
$521,687
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Haus in Galgiai, Litauen
Haus
Galgiai, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
NORTHERN CHARGE VON 4 CAUSES - QUALITÄT, KOMFORT UND TECHNOLOGIEN AUF EINES BASIS Eine voll…
$429,715
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Haus in Gailiunai, Litauen
Haus
Gailiunai, Litauen
Fläche 269 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Angebot - geräumiges Haus in ruhiger Lage PARKYDAM gemütliches, ausgestattetes Wo…
$262,129
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Immobilienangaben in Mickunai Eldership, Litauen

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