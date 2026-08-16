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Wohnimmobilien in Merkines seniunija, Litauen

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Haus in Merken, Litauen
Haus
Merken, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 1
Der historische Park des Nationalparks Dzūkija Die Stadt Merkinė, derzeit bekannt als Gastro…
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Haus in Samuniskes, Litauen
Haus
Samuniskes, Litauen
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Ort, umgeben von Natur, Gervėnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r. Auf der Suche nach einem Ort, …
$16,578
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