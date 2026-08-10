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Gewerbeimmobilien in Mazonu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 590 m² in Mazonai, Litauen
Gewerbefläche 590 m²
Mazonai, Litauen
Fläche 590 m²
Stockwerk 1
SALE BUILDING MIT LOW, LOWER K., DURATION R. SAV. AUTOSERVISS, WESTERN AND ADMINISTRATIVE AD…
$313,012
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