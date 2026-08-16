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Häuser in Mazeikiu apylinkes seniunija, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Haus in Troskuciai, Litauen
Haus
Troskuciai, Litauen
Fläche 8 m²
Etagenzahl 1
Ein Gartenhaus zum Verkauf in der Nähe des Waldes! Suchen Sie einen Ort für Ihr Traumhaus i…
$147,080
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Haus in Kurmaiciai, Litauen
Haus
Kurmaiciai, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIUM - RACK, NATUR UND NATUR DER NATUR! Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie aus dem…
$139,116
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Haus in Ziogaiciai, Litauen
Haus
Ziogaiciai, Litauen
Fläche 47 m²
Etagenzahl 2
TEIL DER RESIDENZ (1/2 HAUSHALT) ALLGEMEINE Standort: Mažeikiai, Viekšnių g. 11 • Landplot …
$47,867
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Immobilienangaben in Mazeikiu apylinkes seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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