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Wohnungen in Marijampoles seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Meskuciai, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Meskuciai, Litauen
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/2
$79,578
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Immobilienangaben in Marijampoles seniunija, Litauen

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