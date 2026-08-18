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Wohnungen in Gemeinde Mariampol, Litauen

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Wohnung 5 zimmer in Mariampol, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Mariampol, Litauen
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/2
Verkauft 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. BUT MIT MANDARDA IN FOREST! 2017 wurde das neue Dach des …
$76,661
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