  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Magūnai eldership
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Magunai eldership, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Briziai, Litauen
Haus
Briziai, Litauen
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
0.96 ha Homestead an der Küste von Neris, umgeben von Wald, nur 40 km von Vilnius! Entdecke…
$293,043
Immobilienangaben in Magunai eldership, Litauen

