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Gewerbeimmobilien in Liudvinavo seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 781 m² in Azuolynas, Litauen
Gewerbefläche 781 m²
Azuolynas, Litauen
Fläche 781 m²
Stockwerk 1
Die ehemalige Mini-Haartierfarm Marijampolė Woche zum Verkauf In Zviniškių 3 Die Räumlichkei…
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