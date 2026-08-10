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Wohnimmobilien in Linksmakalnio seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Linksmakalnis, Litauen
Haus
Linksmakalnis, Litauen
Fläche 1 250 m²
Etagenzahl 3
Verkauft Großes Objekt für Investitionen in der Nähe von Kaunas, Linksmakkalnis Halbinsel! 2…
$284,921
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Immobilienangaben in Linksmakalnio seniunija, Litauen

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