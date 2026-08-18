Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Lentvaris Eldership
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lentvaris Eldership, Litauen

;
Landwerau
4
13 immobilienobjekte total found
Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Ein lebensfähiges Wohnpaket mit einer Baugenehmigung ausgestellt, für Infrastruktursteuer be…
$104,116
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rackunai, Litauen
Haus
Rackunai, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf modernes, kostengünstiges und hochwertiges gebautes Zweigeschoss-Haus A + + Klas…
$309,901
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vosyliukai, Litauen
Haus
Vosyliukai, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
SENDUNG IN 2 BETRIEBEN IN REISEBEREICH, RAMIS UND VERWALTUNGSLIVESTOCK. Für diejenigen, die…
$353,456
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Teile mit 7 Grundstücken, exklusiver und strategisch sehr praktischer Ort von Lentv…
$202,180
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rackunai, Litauen
Haus
Rackunai, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Erwarten Sie nicht die förderliche Bewährung von Ihren HAUSHALTS-HAUSHALTS-HAUSHALTS- UND ZU…
$168,034
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
FUNKTIONEN A + CLASS PARTS GENEHMIGT FÜR LOCAL HAUSHALTE IN NEUEN UND LIVESTOCK LOCKS G., TR…
$209,216
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Haus in Valai, Litauen
Haus
Valai, Litauen
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
IN TRAVEL R. SAVIATION, DER HAUSHALTE PREIS NICHT INSTALLATE NICHT MITGLIEDSTAAT ALLGEMEINE…
$63,762
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vosyliukai, Litauen
Haus
Vosyliukai, Litauen
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFENDE MODERN UND JUGENDLICHE INSTALLATION Auf der Suche nach einem Zuhause, wo Komfort…
$371,865
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rackunai, Litauen
Haus
Rackunai, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf modernes, kostengünstiges und hochwertiges gebautes Zweigeschoss-Haus A + + Klas…
$316,814
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Uzukampis, Litauen
Haus
Uzukampis, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
Verkauft ONE HOUSEHOLD in TRACK RAJ. PROJEKT "POSTAL TAKES" - FÜR DIE BUTO-PREIS auf dem PRE…
$187,624
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
SPACE FAMILY HAUS MIT LIQUID 15,1 A UND COMPLETE VERWENDUNG DER ANTRAMUS GROWTH Auf der Such…
$255,293
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFENDE MODERNATIONEN UND QUALITÄT IN DER ZWISCHEN HAUSHALTUNG IN VILNIUM! Auf der Suche…
$378,743
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
IN STRENGTHEN - IN DER SECOND HEARING OF TRAVEL MIESTS, EMERGENCY AND NATURE, SENT ODER REND…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Eigenschaftstypen in Lentvaris Eldership

häuser

Immobilienangaben in Lentvaris Eldership, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen