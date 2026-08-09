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Gewerbeimmobilien in Leipalingio seniunija, Litauen

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Gewerbefläche 650 m² in Versiai, Litauen
Gewerbefläche 650 m²
Versiai, Litauen
Fläche 650 m²
Stockwerk 2
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