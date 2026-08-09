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Wohnungen in Leipalingio seniunija, Litauen

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Wohnung 5 zimmer in Leipunen, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Leipunen, Litauen
Zimmer 5
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/1
2-Zimmer- und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem Grundstück von 39,88 ar im historischen Gebäude L…
$43,474
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