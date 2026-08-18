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Häuser in Lazdiju rajono savivaldybe, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Naujoji Kirsna, Litauen
Haus
Naujoji Kirsna, Litauen
Fläche 226 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER ZWISCHEN FUTTERSTÜTZUNG IN NEUE KONZUMSTOFFE IN DER PREISE eines STAAT-SUPPORTs!…
$49,810
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Haus in Viestartai, Litauen
Haus
Viestartai, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches und sorgfältig gepflegtes Anwesen wird im Dorf Public Service verkauft, umge…
$160,135
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Haus in Stebuliai, Litauen
Haus
Stebuliai, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen wird im Stadtteil Lazdijai, Dorf Miracle verkauft! Auf der Suche nach einem Ort…
$21,911
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Haus in Lasdien, Litauen
Haus
Lasdien, Litauen
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
BEIHILFEN DER INDUSTRIE UND STORAGE MIT LOWER IN ALYONE Das Objekt ist für Lagerung, Geschä…
$15,604
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Haus in Wesehen, Litauen
Haus
Wesehen, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Auf den Straßen, in einem kleinen, aber sehr gemütlichen und ruhigen Dzūkija Stadt, in der N…
$207,515
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Haus in Avizieniai, Litauen
Haus
Avizieniai, Litauen
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen wird in der Nähe von Seen und Wäldern verkauft - Lazdijų r., Šlavanjų sen., Aviž…
$29,400
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Haus in Lasdien, Litauen
Haus
Lasdien, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
REDUCED PREIS!!! SALE OF SOFTWARE IN THE CITIZENS IN THE AREA OF LAZDITS. Das Haus wird mi…
$23,244
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Haus in Varviske, Litauen
Haus
Varviske, Litauen
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Der Hof (Kloster) wird in Varviškės verkauft. Das Grundstück wird im 16.28 Jahrhundert verka…
$18,549
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Haus in Civonys, Litauen
Haus
Civonys, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
VORGELEGTES EINZELNES - BETRIEBSPUNKT IM SLAUGHTERHOUSELAND Dies ist ein Ort für Sie, wenn S…
$250,732
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Haus in Gegute, Litauen
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Gegute, Litauen
Fläche 696 m²
Etagenzahl 2
SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE …
$3,32M
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Immobilienangaben in Lazdiju rajono savivaldybe, Litauen

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