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Häuser in Lapiu seniunija, Litauen

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Haus in Draseikiai, Litauen
Haus
Draseikiai, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Lapes, Litauen
Haus
Lapes, Litauen
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Draseikiai, Litauen
Haus
Draseikiai, Litauen
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Lapes, Litauen
Haus
Lapes, Litauen
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Luxushaus zum Verkauf in der Natur umgeben von Lapės, Bezirk Kaunas - Ihre Traumunterkunft m…
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Haus in Draseikiai, Litauen
Haus
Draseikiai, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Privathaus, Žiogaičių kalba, Vingio g., Mažeikiai r. Ein wunderbarer Ort für ein komfortable…
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Immobilienangaben in Lapiu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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