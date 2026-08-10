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Wohnimmobilien in Kurkliu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Pavirinciai, Litauen
Haus
Pavirinciai, Litauen
Fläche 3 216 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex von Parwirvičių Manor wird mit einem Gebiet von 44,97 ha auf beiden Seiten des F…
$740,798
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Immobilienangaben in Kurkliu seniunija, Litauen

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