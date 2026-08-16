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Wohnimmobilien in Kupiskio rajono savivaldybe, Litauen

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häuser
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3 immobilienobjekte total found
Haus in Kupischken, Litauen
Haus
Kupischken, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Verkauft vier CABLES 'HOUSEHOLD! 1974, Bau, ruhige Umgebung und perfekte Infrastruktur - hi…
$81,276
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Haus in Vizgiunai, Litauen
Haus
Vizgiunai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
SENT AUTMENTATION MIT MAXIMUM LOGBOOK im RURAL-AREA, DAS VIZGIOR-PREIS, im ROAD NATURAL ASYL…
$46,372
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Haus in Kupischken, Litauen
Haus
Kupischken, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit 4 Aren von Grundstück Ugniagesi Straße, Kupiškis verkauft. Es gibt Sauna,…
$66,961
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Immobilienangaben in Kupiskio rajono savivaldybe, Litauen

mit Garage
Günstige
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