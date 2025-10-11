Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Kulautuvos seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Kulautuvos seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Bastau, Litauen
Haus
Bastau, Litauen
Fläche 295 m²
Etagenzahl 2
$462,988
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kulautuvos seniunija, Litauen

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen