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Wohnimmobilien in Kulautuvos seniunija, Litauen

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Haus in Bastau, Litauen
Haus
Bastau, Litauen
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
VERKAUFLICHE TEIL DER HAUSHALTSUNTERNEHMEN IN DER KULTURD!!!! PRINCIPLES: • Haus mit Kiefer…
$64,824
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Haus in Bastau, Litauen
Haus
Bastau, Litauen
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Unfertiges Haus zum Verkauf (ist ein Rekonstruktionsprojekt) mit 5 Jahrhundert Grundstück in…
$87,660
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Immobilienangaben in Kulautuvos seniunija, Litauen

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