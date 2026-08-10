Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Kruonio seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Kruonio seniunija, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Kalviai, Litauen
Haus
Kalviai, Litauen
Fläche 39 m²
Etagenzahl 1
Der Ort, wo die Zeit aufhört und der Frieden lebt - die Heimat am See der Hügel! Stellen Si…
$56,311
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilunai, Litauen
Haus
Vilunai, Litauen
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
BUILDING BUILDINGs - FORMER SCHOOL. KAIL RAJ. _ ___________________________________________…
$56,597
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kruonio seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen