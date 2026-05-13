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Häuser mit Garage in Kretinga eldership, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Kveciai, Litauen
Haus
Kveciai, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
- PARJIJDAM 208 KV. M FAMILIEN MIT 12 ARM UND SICHERHEIT ELEKTRISCHE Zwischen Kretinga und P…
$243,454
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Immobilienangaben in Kretinga eldership, Litauen

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