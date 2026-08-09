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Häuser in Kretingale eldership, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Karkelbeck, Litauen
Haus
Karkelbeck, Litauen
Fläche 99 m²
Etagenzahl 2
Karkle. Hier treffen Sie zwei Welten - die Atmosphäre des Resorts und komfortables Leben das…
$323,446
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Haus in Karkelbeck, Litauen
Haus
Karkelbeck, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
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$335,039
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Haus in Brusdeilinen, Litauen
Haus
Brusdeilinen, Litauen
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
HOUSEHOLD COORDINANZIERUNG FAMILIEN - EFFIZIENT LIFE ZWISCHEN BLOCK UND FAMILIEN wenn Es is…
$245,084
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Haus in Karkelbeck, Litauen
Haus
Karkelbeck, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Achtung! Besonders eine seltene Gelegenheit! ----------------- Ein exklusives Angebot für di…
$639,443
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Haus in Karkelbeck, Litauen
Haus
Karkelbeck, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach Frieden, Natur und Komfort an einem Ort? Dieses Haus ist ein idealer Ort …
$341,994
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Haus in Girngallen, Litauen
Haus
Girngallen, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf an einem einzigartigen Ort - Girkaliai, Klaipeda Bezirk! Suchen Sie nach ru…
$253,887
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Haus in Karkelbeck, Litauen
Haus
Karkelbeck, Litauen
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF INDIVIDUELLE HAUSHALT Karklė - ein besonderer Ort am Meer zwischen Klaipeda und Pal…
$485,748
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Haus in Kollaten, Litauen
Haus
Kollaten, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTEN MIT DER BILD LIQUID UND DER TRENMINE IN KALOTIS - Im Bezirk Klaipeda…
$91,866
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Haus 7 zimmer in Bendikai, Litauen
Haus 7 zimmer
Bendikai, Litauen
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street 12. A newly built house wi…
$268,199
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Haus 3 zimmer in Bendikai, Litauen
Haus 3 zimmer
Bendikai, Litauen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street. A newly built house with …
$155,555
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Immobilienangaben in Kretingale eldership, Litauen

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