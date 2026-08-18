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Gewerbeimmobilien in Kretinga District Municipality, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 50 m² in Crottingen, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Crottingen, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
DESIGNATION 49,99 KV. M COMMERCIAL CORRECTIONEN ŠV. STEPON G., WILNIUS SENAMIESTIS, GENTING …
$113,246
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Gewerbefläche 277 m² in Rudaiciai, Litauen
Gewerbefläche 277 m²
Rudaiciai, Litauen
Fläche 277 m²
Stockwerk 1
Das Haus wird mit Café-Anlagen an einem wunderbaren Ort am Seeufer in Rūdaičiai Dorf verkauf…
$382,570
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Gewerbefläche 1 376 m² in Dorben, Litauen
Gewerbefläche 1 376 m²
Dorben, Litauen
Fläche 1 376 m²
Stockwerk 1
Das verkaufte Gebäude ist 1375.52 kv / m (ehemalige Schwein) mit 1,0027 ha Land. Informatio…
$159,557
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