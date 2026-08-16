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Wohnimmobilien in Krakiu seniunija, Litauen

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Haus in Patranys, Litauen
Haus
Patranys, Litauen
Fläche 106 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER ARBEITSBEDINGUNGEN ---------------- Darneoskis - Dorf in Kaišiadorys Bezirk Geme…
$51,705
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Haus in Pajieslys, Litauen
Haus
Pajieslys, Litauen
Fläche 147 m²
Etagenzahl 1
Senden von LIVE HAUSHALTE mit FARM-Broschüren in BODINGs R. Das Haus wird mit einer Garage…
$41,840
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Haus in Patranys, Litauen
Haus
Patranys, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohn-, Holzhaus mit einer geräumigen Fläche von 39 Ares und Gebäuden eines gut stehenden…
$100,859
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Haus in Krakes, Litauen
Haus
Krakes, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird in Kraski Stadt verkauft. Die folgenden Gebiete in Litauen: 649 Einwohner (202…
$13,676
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Immobilienangaben in Krakiu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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