Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Klovainiu seniunija, Litauen

2 immobilienobjekte total found
Haus in Titoniai, Litauen
Haus
Titoniai, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
$20,867
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Berziniai, Litauen
Haus
Berziniai, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
$26,664
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
