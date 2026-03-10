Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Rajongemeinde Klaipeda
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Klaipeda, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 496 m² in Garsden, Litauen
Gewerbefläche 496 m²
Garsden, Litauen
Fläche 496 m²
Stockwerk 1
$1,449
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
