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Betriebsgebäude in Stadtgemeinde Klaipeda, Litauen

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Produktion 2 803 m² in Klaipeda, Litauen
Produktion 2 803 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 2 803 m²
Auf dem Gebiet des Hafens von Klaipeda, einem der größten Logistikzentren der Ostsee, wird e…
$1,65M
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