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Häuser in Kietaviskiu seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Jagelonys, Litauen
Haus
Jagelonys, Litauen
Fläche 72 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Jagelonys, Litauen
Haus
Jagelonys, Litauen
Fläche 67 m²
Etagenzahl 2
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$144,913
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Immobilienangaben in Kietaviskiu seniunija, Litauen

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