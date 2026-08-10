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Wohnimmobilien in Kelmes apylinkiu seniunija, Litauen

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Haus in Salteniai, Litauen
Haus
Salteniai, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf mit großem Grundstück in Šalteniai Dorf, Kelmė Bezirk 74,96 m2 Wohnhaus mi…
$26,022
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Haus in Janauciai, Litauen
Haus
Janauciai, Litauen
Fläche 572 m²
Etagenzahl 2
Geschäftsobjekt zum Verkauf ( Teil des Geschäfts ) mit WohnzimmernDer Preis wird mit Baumate…
$350,346
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Immobilienangaben in Kelmes apylinkiu seniunija, Litauen

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