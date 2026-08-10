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Wohnimmobilien in Kavarsko seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Kawarsk, Litauen
Haus
Kawarsk, Litauen
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALT MIT ZUSAMMENARBEIT UND LEBENSMITTEL ZU KAVARSKE, REPUBLIK A. 3 ✅ Anschrift: Republ…
$50,367
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Haus in Domeikiai, Litauen
Haus
Domeikiai, Litauen
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Das Gehöft ist ein Ein-Yard-Gehöft in Anykščiai Bezirk, Domeikiai Dorf. Dies ist ein außerge…
$47,867
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Immobilienangaben in Kavarsko seniunija, Litauen

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